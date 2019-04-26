رياضة | "ستانيسلاس" يغيب عن بورنموث للإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ستانيسلاس" يغيب عن بورنموث للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيدي هاو، مدرب بورنموث، اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط جونيور ستانيسلاس سيغيب عن الملاعب لنحو 4 أشهر، بسبب خضوعه لجراحة في الفخذ.

وخرج ستانيسلاس من الملعب في الدقيقة 23 خلال الهزيمة أمام فولهام، الذي هبط للدرجة الثانية، الأسبوع الماضي وانضم إلى قائمة الغائبين لفترة طويلة، وتضم سايمون فرانسيس ولويس كوك وتشارلي دانيلز.

وقال هاو قبل مواجهة ساوثامبتون في الدوري غدًا السبت "جونيور ستانيسلاس قد يغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر".

وسيغيب عن لقاء الغد، آدم سميث الذي أصيب خلال الإحماء قبل مباراة فولهام، ويتمنى هاو ألا تكون إصابة المدافع قوية.

وأضاف "سنرى إن كان بإمكانه العودة للعب قبل انتهاء الموسم، نتمنى ألا تكون مدة الإصابة طويلة".

ويحتل بورنموث، المركز الـ 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة من 35 مباراة.

