رياضة | إلغاء التجربة الأولى لسباق فورمولا1- في أذربيجان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء التجربة الأولى لسباق فورمولا1- في أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغيت اليوم الجمعة التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر في أذربيجان بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1-، إثر حادث تعرض له جورج راسيل سائق فريق ويليامز.

وبعد دقائق من انطلاق التجارب على مضمار باكو، احتك قاع سيارة راسيل بأحد أغطية الصرف، والذي لم يكن مثبتا بشكل جيد، وتعرضت السيارة لأضرار كبيرة.

وتدخلت شاحنة لرفع سيارة راسيل، لكن الشاحنة اصطدمت بأحد الجسور التي تعلو أرضية المضمار، ليتم رفع السيارة بواسطة شاحنة أخرى ويتقرر بعدها إلغاء التجربة الأولى.

وكان تشارل لوكلير سائق فيراري وزميله الألماني سيبستيان فيتيل، السائقين الوحيدين الذين سجلا زمنا للفة خلال التجربة الأولى قبل أن تلغى.



ويعكف مراقبو السباق على تقييم الأضرار التي لحقت بالجسر وكذلك فحص جميع أغطية الصرف على المضمار، وقد أعلنوا عدم إعادة الجولة الأولى من التجارب الحرة.