رياضة | الزمالك يحدد بديل "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد بديل "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدرس مجلس الزمالك التعاقد مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي ليتولى المهمة الفني للأبيض قبل بطولة أمم افريقيا 2019 وبعد نهاية عقد السويسري كريستيان جروس مع الفريق والذي ينتهي في 26 مايو القادم.
ويفكر رئيس الزمالك في تجديد عقد جروس بسبب انتقاده لطريقة لعبه واستبعاد بعض النجوم عن المشاركة ورفضه تغيير الطريقة وهو ما جعله ينتظر حتى نهاية عقده في 26 مايو القادم ورحيله بشكل رسمي عن الفريق.
وشهدت الفترة الأخيرة اتصالات بين ميدو ومسئولي الزمالك لمناقشة بعض الأمور الفنية داخل الفريق والصفقات الجديدة قبل توليه تدريب الفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.
بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي والزمالك ويقترب من حسم صفقة سوبر
دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقرر مسئولو المقاولون العرب فتح المزاد على اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل دخوله دائرة اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تعد فرص بيراميدز الأقوى في حسم الصفقة، خاصة أن المقاولون العرب سبق وأن أعلن اشتراطهم الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يعزز فرص فريق بيراميدز لخطف اللاعب في ظل إمكانياته المالية الكبيرة.
وكان الأهلي قد فاز على المصري البروسيعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ليحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة.