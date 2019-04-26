رياضة | الزمالك يحدد بديل "جروس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد بديل "جروس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس الزمالك التعاقد مع أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي ليتولى المهمة الفني للأبيض قبل بطولة أمم افريقيا 2019 وبعد نهاية عقد السويسري كريستيان جروس مع الفريق والذي ينتهي في 26 مايو القادم.

ويفكر رئيس الزمالك في تجديد عقد جروس بسبب انتقاده لطريقة لعبه واستبعاد بعض النجوم عن المشاركة ورفضه تغيير الطريقة وهو ما جعله ينتظر حتى نهاية عقده في 26 مايو القادم ورحيله بشكل رسمي عن الفريق.

وشهدت الفترة الأخيرة اتصالات بين ميدو ومسئولي الزمالك لمناقشة بعض الأمور الفنية داخل الفريق والصفقات الجديدة قبل توليه تدريب الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلي المقرر لها يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.

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