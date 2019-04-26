رياضة | صدمة لجماهير ميلان بسبب العنصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة لجماهير ميلان بسبب العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس تيموي باكايوكو، لاعب فريق ميلان الإيطالي، الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو"، فأن باكايوكو، بدأ يفكر جديا في الرحيل عن صفوف الروسونيري والعودة إلى الفريق المعار منه، تشيلسي الإنجليزي، رغم أحقية الروسونيري في شراء الفرنسي بشكل نهائي.

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وذكر الموقع أن اللاعب سيوافق حتى بالجلوس على مقاعد بدلاء تشيلسي، في ظل الهتافات العنصرية التي لا يزال يتعرض لها في الملاعب الإيطالية.

وكان باكايوكو ضحية الهتافات العنصرية خلال مباراة ميلان الأخيرة أمام لاتسيو، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي انتهت لصالح نسور العاصمة بنتيجة (1-0).