رياضة | تصريح ناري من مدرب مانشستر يونايتد حول مستقبل "بوجبا" مع الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح ناري من مدرب مانشستر يونايتد حول مستقبل "بوجبا" مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مستقبل الفرنسي بول بوجبا، بعد الأنباء التي تفيد بقرب رحيل اللاعب إلى ريال مدريد.

وذكرت تقارير إعلامية في الأيام الماضية أن لاعب خط الوسط الفرنسي، بصدد الرحيل عن صفوف مانشستر مع نهاية الموسم الجاري، وأن ريال مدريد الإسباني هو الأقرب لضمه.

وقال سولسكاير، في تصريحات له اليوم الجمعة "بول بوجبا أدى بشكل رائع معنا. ونرغب في أن يواصل ذلك".

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وتابع "بوجبا عنصر قيادي بالفريق الإنجليزي، لو كان بإمكاني ضمان استمراره معنا، لفعلت ذلك".

وأضاف "لا يمكن ضمان ذلك، لكنني أتوقع استمراره، يمكنني أن أؤكد لكم أن لدي الحماس الشديد للنجاح مع مانشستر يونايتد".

وتحت قيادة جوزيه مورينيو المدير الفني السابق ليونايتد، شارك بوجبا بشكل متذبذب مع الفريق، لكن الوضع اختلف خلال الفترة الماضية تحت قيادة سولسكاير، واختير بوجبا قبل أيام ضمن التشكيلة المثالية لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.