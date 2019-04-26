رياضة | زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع مدافع إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع مدافع إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رفض التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع فريق إسبانيول خلال الفترة القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.
وكان ماريو هيرموسو قد تم طرح اسمه على قائمة تعاقدات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن فريق الشباب إلى إسبانيول في 2017.
ذكر موقع البرنابيو، أن زيدان قرر رفض الصفقة وطلب من النادي عدم التعاقد مع اللاعب هيرموسو مفضلاً بقاء المدافع الحالي فابيخو والاعتماد عليه في الموسم الجديد.
واكد الموقع على أن زيدان بدأ في فرض أفكاره في ريال مدريد بحسم الصفقات القادمة والراحلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الصفوف.
ويريد زيدان تقوية دفاعات ريال مدريد ليس فقط بعد التعاقد مع البرازيلي ميليتاو من بورتو البرتغالي، ولكن عن طريق اتخاذ قرار بالإبقاء على فابيخو ورفض هيرموسو.
ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل بول بوجبا
دخل تانغي ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.
قال موقع le10sport الفرنسي، أن ممثلو اللاعب عقدوا جلسة في الأيام الماضية مع قادة نادي ريال مدريد لبحث إماكنية الصفقة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة التعاقد مع تانغي ندومبيلي بعد إعلان رغبتهم في ضمه أيضا.
وأكد على أن الاجتماع كان إيجابي بين الطرفين والذي تم فيه بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب وعرض مشروع ريال مدريد المستقبلي مع الفرنسي زين الدين زيدان.
تانغي ندومبيلي ليس اللاعب الوحيد المطروح على قائمة تعاقدات ريال مدريد في خط الوسط بل يظل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد هو أولوية في قائمة الملكي ولكن في حالة الفشل في التعاقد معه سيكون ندومبيلي نجم ليون هو الصفقة البديلة.
لفت إنسانية من نجم ريال مدريد
يغيب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد عن صفوف النادي الملكي منذ يوم 12 من الشهر الحالي بسبب الإصابة، لكنه لم يكف عن نشاطه الخيري المعهود بالشراكة مع منظمة اليونسيف العالمية.
ونشر اللاعب صورة له أثناء زيارته لأحد الملاجئ الخاصة بمنظمة رعاية الطفل وأعلن أن كل إعجاب على هذه الصورة يعني التبرع بدولار لحساب المؤسسة للمساعدة على تقديم المساعدة لأكبر عدد من الأطفال.
حصلت صورة راموس على مليون إعجاب خلال فترة قصيرة، وتهدف الحملة للتوعية بأهمية تطعيم الأطفال في ظل حملات مكافحة التطعيم والتي جعلت بعض الأباء والأمهات يحرمون أبنائهم من الحصول على التطعيمات اللازمة.
وقد تم الكشف عن إصابة 682 حالة بمرض الحصبة في 22 ولاية أمريكية، وتشير الإحصائيات الطبية أن ثلاثة من كل ألف شخص مصاب بهذا المرض سيموتون بالإضافة لبعض الآثار الجانبية مثل العمي وتلف في الدماغ.