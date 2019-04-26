رياضة | زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع مدافع إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يرفض تعاقد ريال مدريد مع مدافع إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني رفض التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع فريق إسبانيول خلال الفترة القادمة بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان ماريو هيرموسو قد تم طرح اسمه على قائمة تعاقدات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيله عن فريق الشباب إلى إسبانيول في 2017.

ذكر موقع البرنابيو، أن زيدان قرر رفض الصفقة وطلب من النادي عدم التعاقد مع اللاعب هيرموسو مفضلاً بقاء المدافع الحالي فابيخو والاعتماد عليه في الموسم الجديد.

واكد الموقع على أن زيدان بدأ في فرض أفكاره في ريال مدريد بحسم الصفقات القادمة والراحلة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الصفوف.

ويريد زيدان تقوية دفاعات ريال مدريد ليس فقط بعد التعاقد مع البرازيلي ميليتاو من بورتو البرتغالي، ولكن عن طريق اتخاذ قرار بالإبقاء على فابيخو ورفض هيرموسو.