رياضة | أخر تطورات موقف المصابين في مستشفى الأهلي قبل مواجهة الطلائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات موقف المصابين في مستشفى الأهلي قبل مواجهة الطلائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد في ألمانيا حاليا.

وقال مدير الكرة إن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة أمس الخميس بنجاح، وسيؤدي مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعي قبل العودة إلى القاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومي لحين انتظامه في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتابع عبد الحفيظ، أن سعد سمير مدافع الفريق مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة اسبوع آخر في ألمانيا.

وأوضح مدير الكرة أن سعد سمير يؤدي برنامجه التأهيلي بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.

وأوضح أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلي محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب في نهاية برنامجه التأهيلي.

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ويعاني سعد سمير من قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية وليد سليمان صانع ألعاب الفريق للمشاركة في المباريات، مؤكدا أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعي في ألمانيا وأصبح جاهز بنسبة ١٠٠% للمشاركة في المباريات القادمة بعد انتظامه في التدريبات الجماعية مؤخرا وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويخضع محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي غدا السبت؛ لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هاني أجرى أشعة على العضلة الأمامية وكذلك سيخضع لفحص طبي غدا لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش.

وأوضح أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصري الأخيرة أشارت إلى صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحص أخير سيخضع له اللاعب غدا؛ لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.