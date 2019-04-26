رياضة | بيراميدز يوجه صفعة قوية للأهلي والزمالك ويقترب من حسم صفقة سوبر

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دخل مسؤولو نادي بيراميدز في مفاوضات مع مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر مسئولو المقاولون العرب فتح المزاد على اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل دخوله دائرة اهتمامات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، حيث تعد فرص بيراميدز الأقوى في حسم الصفقة، خاصة أن المقاولون العرب سبق وأن أعلن اشتراطهم الحصول على مبلغ 10 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، وهو ما يعزز فرص فريق بيراميدز لخطف اللاعب في ظل إمكانياته المالية الكبيرة.

وكان الأهلي قد فاز على المصري البروسيعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ليحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة.