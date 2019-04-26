رياضة | الليلة.. الوداد وصن داونز وجها لوجه في مباراة نارية بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. الوداد وصن داونز وجها لوجه في مباراة نارية بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي، منافسه فريق صن داونز الجنوب إفريقي اليوم الجمعة 26 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستقام المباراة بين فريق صن داونز، وفريق الوداد البيضاوي المغربي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على هذا اللقاء المعلق : جواد بدة.

وكان الوداد قد تأهل لهذه المباراة بعد الفوز على حوريا كوناكوري الغيني، بينما وصل صن داونز لمباراة اليوم بعد فوزه التاريخي على الاهلي.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الوداد :-

حراسة المرمى : أحمد رضا.

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خط الدفاع : محمد ناهيري - شيخ إبراهيم كومارا - أشرف داري - عبداللطيف نصير.

خط الوسط : يحيى جبران - صلاح الدين سعيدي - إسماعيل الحداد - وليد الكارتي - محمد أونجم.

خط الهجوم : حسيني راشد.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لفريق صن داونز :-

دينيس أونيانجو - تيبوجو لينجرمان - ريكاردو ناسكيمينتو - واين أريندسي - ثابيلو مورينا - ليل لاكاي - صامويل تياني - هلومجو كيكانا - ثيمبا زواني - باكاماني ماهلامبي - ليبوهانج مابوي.