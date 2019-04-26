رياضة | خبر سار لجماهير الأهلي بعد الفوز على المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير الأهلي بعد الفوز على المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الطبى الألمانى الذى أشرف على حالة وليد سليمان، لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى، الضوء الأخضر لمشاركة اللاعب مع الفريق فى المباريات المقبلة، بداية من مباراة نجوم المستقبل المقررة فى الخامس من الشهر المقبل بشكل طبيعى بعد الاطمئنان على الإصابة التى كان يعانى منها.

وطلب الجهاز الطبى عدم منح «سليمان» وقتاً كبيراً فى المباراة، وزيادة ذلك تدريجياً حتى يكون جاهزاً للمشاركة بشكل كامل، وفى نفس السياق طمأن الجهاز الطبى الألمانى نظراءهم فى الأهلى على حالة سعد سمير، مدافع الفريق، مؤكدين أن اللاعب سيعود خلال شهرين إلى ثلاثة على أقصى تقدير.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المصري بهدفين دون رد بالأمس، في اللقاء الذي أقيم بينهما في المباراة المؤجلة من الجولة الـ19 لبطولة الدوري.