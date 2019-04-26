رياضة | لأول مرة بالأندية المصرية.. الصيد يطلق مبادرة "صيداوي" لتشجيع أبناء النادي وزيادة خبراتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة بالأندية المصرية.. الصيد يطلق مبادرة "صيداوي" لتشجيع أبناء النادي وزيادة خبراتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح صباح الخميس، بفرع نادي الصيد في ٦ اكتوبر، معرض "صيداوي"، الذي يقام برعاية مجلس إدارة الصيد برئاسة محسن طنطاوي، وتحت إشراف محمد الشرقاوي عضو مجلس الإدارة.

ويأتي تنظيم معرض "صيداوي" ضمن مبادرة من مجلس إدارة النادي لتشجيع أبناء النادي وحثهم على المشاركة الفعالة في أنشطة النادي، من خلال توفير أماكن في النادي للشباب من الأعضاء مجانا أو بأسعار رمزية، بهدف زيادة خبراتهم العملية وتنمية مهارات وأساليب التجارة لديهم.

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وشهدت مبادرة "صيداوي" الأولى التي افتتحت اليوم الخميس، مشاركة عدد من أبناء النادي وهم هانيا شهاب، ليلي شكري، ماهيتاب جاسر، ميار جاسر، عبد الرحمن يونس، نور محمود، عائشة رامي، يوسف سيد، فرح هريدي، يوسف توفيق، حسين قناديل، ميرنا هاني، هنا العشري، عليا مصطفي، سهيلة إبراهيم، سهر سامر، خديجة محمد، جليلة محمد، أمينة بديع، مريم أحمد سعد، لينا تامر، نادين كتير، على أن يتبعها تنظيم المبادرة في باقي فروع النادي لضمان مشاركة أكبر عدد من شباب وأبناء نادي الصيد.

وأكد محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة الصيد والمشرف على تنفيذ المبادرة، أن فكرة إقامة معرض "صيداوى" للشباب تبناها مجلس إدارة النادي لتدريب شباب وشابات نادي الصيد على أساليب التجارة عن طريق توفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم مجانا أو بأسعار رمزية ولا يقتصر المعرض على عرض المنتجات فقط، بل يشمل استعراض مواهب هؤلاء الشباب أيضا في المجالات المختلفة، لربط تلك المرحل السنية بالنادى وحثهم على المشاركة المجتمعية الفعالة.

وشدد الشرقاوي، على حرص مجلس إدارة نادي الصيد على مساندة جميع أنشطة الشباب، موجها الشكر لأولياء أمور الشباب الذين لم يبخلوا بجهد فى مساعدة أبنائهم في التجهيز للمعرض وهى مبادرة تحدث لأول مرة فى الأندية المصرية.