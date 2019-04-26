رياضة | الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمي الفريق لمباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يسابق الزمن لتجهيز نجمي الفريق لمباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسابق نادى الزمالك الزمن لتجهيز المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق، للمباراة المقبلة أمام النجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها بعد غد الأحد.

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ويعانى أحداد من إصابة فى العضلة الأمامية، ومازال يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف على أمل تجهيزه لمواجهة النجم.

وفى سياق آخر، بدأ حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية ليصبح جاهزًا للعودة لصفوف فريقه بعد شفاء إصابة عضلة السمانة.