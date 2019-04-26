رياضة | بعد التعادل أمام خيتافي.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل أمام خيتافي.. ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو ريال مدريد الإسباني مفاوضاتهم مع النجم البلجيكي إدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو الفريق الملكي لحسم الصفقة بشكل سريع ليكون ثاني صفقات الفريق الصيفية ، بعد التعاقد مع المدافع إيدير ميليتاو .

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وأكدت صحيفة " Ok Diario " الإسبانية أن ريال مدريد سيبذل ريال مدريد قصارى جهده لحسم الصفقة رسميا قبل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في 1 يونيو .

وتابعت الصحيفة في تقريرها أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يريد إنهاء صفقة التوقيع مع إيدين هازارد في أقرب وقت ممكن من أجل التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى في الميركاتو الصيفي .