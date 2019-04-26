رياضة | ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط للتعاقد مع بديل بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل تانغي ندومبيلي لاعب وسط فريق ليون الفرنسي ضمن الأسماء المرشحة للانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم.

قال موقع le10sport الفرنسي، أن ممثلو اللاعب عقدوا جلسة في الأيام الماضية مع قادة نادي ريال مدريد لبحث إماكنية الصفقة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة التعاقد مع تانغي ندومبيلي بعد إعلان رغبتهم في ضمه أيضا.

وأكد على أن الاجتماع كان إيجابي بين الطرفين والذي تم فيه بحث إمكانية التعاقد مع اللاعب وعرض مشروع ريال مدريد المستقبلي مع الفرنسي زين الدين زيدان.

تانغي ندومبيلي ليس اللاعب الوحيد المطروح على قائمة تعاقدات ريال مدريد في خط الوسط بل يظل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد هو أولوية في قائمة الملكي ولكن في حالة الفشل في التعاقد معه سيكون ندومبيلي نجم ليون هو الصفقة البديلة.

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لفت إنسانية من نجم ريال مدريد

يغيب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد عن صفوف النادي الملكي منذ يوم 12 من الشهر الحالي بسبب الإصابة، لكنه لم يكف عن نشاطه الخيري المعهود بالشراكة مع منظمة اليونسيف العالمية.

ونشر اللاعب صورة له أثناء زيارته لأحد الملاجئ الخاصة بمنظمة رعاية الطفل وأعلن أن كل إعجاب على هذه الصورة يعني التبرع بدولار لحساب المؤسسة للمساعدة على تقديم المساعدة لأكبر عدد من الأطفال.

حصلت صورة راموس على مليون إعجاب خلال فترة قصيرة، وتهدف الحملة للتوعية بأهمية تطعيم الأطفال في ظل حملات مكافحة التطعيم والتي جعلت بعض الأباء والأمهات يحرمون أبنائهم من الحصول على التطعيمات اللازمة.

وقد تم الكشف عن إصابة 682 حالة بمرض الحصبة في 22 ولاية أمريكية، وتشير الإحصائيات الطبية أن ثلاثة من كل ألف شخص مصاب بهذا المرض سيموتون بالإضافة لبعض الآثار الجانبية مثل العمي وتلف في الدماغ.