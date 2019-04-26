رياضة | نجم الريال السابق: مورينيو قتل رونالدو بعد تسجيله هاتريك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الريال السابق: مورينيو قتل رونالدو بعد تسجيله هاتريك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن لاعب ريال مدريد السابق هجوما عنيفا على البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للفريق الملكي.

وقال إيمانويل إديبايور لاعب فريق أسطنبول باشاك شهير التركي، ونجم أرسنال والسيتي والريال السابق، إنه كاد ينتجر بسبب الضغوط التي تعرض لها خلال فترة بدايته الكروية عندما كان لاعبا في الدوري الفرنسي.

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وتابع النجم التوجولي في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية،:" عائلتي طلبت مني شراء منزل بـ500 ألف أسترليني وكان راتبي وقتها 3 ألآف استرليني فقط وكنت في عمر السادسة عشر كان أمرا صعبا والضغوطات كبيرة كاد الامر يدفعني للانتحار".

وأكمل:" خلال فترة تواجدي في الريال قام مورينيو بانتقاد رونالدو بعدما سجل ثلاثة أهداف، وقال له الجميع يقول أنك الأفضل في العالم، لكنك تلعب بشكل سيء، عليك أن تثبت لي أنك أفضل لاعب في العالم".

وواصل أديبايور:"مورينيو انتقد رونالدو لأنه أضاع فرصة وحيدة، برغم تسجيله لهاتريك، لقد كاد يقتله في إحدى المرات".