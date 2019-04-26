رياضة | لفت إنسانية من نجم ريال مدريد

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يغيب سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد عن صفوف النادي الملكي منذ يوم 12 من الشهر الحالي بسبب الإصابة، لكنه لم يكف عن نشاطه الخيري المعهود بالشراكة مع منظمة اليونسيف العالمية.

ونشر اللاعب صورة له أثناء زيارته لأحد الملاجئ الخاصة بمنظمة رعاية الطفل وأعلن أن كل إعجاب على هذه الصورة يعني التبرع بدولار لحساب المؤسسة للمساعدة على تقديم المساعدة لأكبر عدد من الأطفال.

حصلت صورة راموس على مليون إعجاب خلال فترة قصيرة، وتهدف الحملة للتوعية بأهمية تطعيم الأطفال في ظل حملات مكافحة التطعيم والتي جعلت بعض الأباء والأمهات يحرمون أبنائهم من الحصول على التطعيمات اللازمة.

وقد تم الكشف عن إصابة 682 حالة بمرض الحصبة في 22 ولاية أمريكية، وتشير الإحصائيات الطبية أن ثلاثة من كل ألف شخص مصاب بهذا المرض سيموتون بالإضافة لبعض الآثار الجانبية مثل العمي وتلف في الدماغ.