الان تتابع محمد المسحل يعلن اعتزامه الترشح لرئاسة اتحاد الكرة السعودي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن محمد المسحل عزمه على الترشح لرئاسة مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم للفترة 2019-2023 بعد أن تم إقرار تشكيل لجنة الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأسبوع الماضي، إذ ينتظر تحديد مواعيد فتح باب التقديم خلال الأيام القادمة.

ويحمل المسحل سيرة رياضية متميزة، حيث بدأها لاعباً بنادي الاتفاق السعودي ثم عضوا بمجلس الإدارة ورئيس إدارة المنتخبات السعودية وأميناً عاماً للجنة الأولمبية السعودية وعضواً بالمكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي قبل أن يعلن ابتعاده المؤقت عن الرياضة قبل نحو 4 أعوام.

وأوضح المسحل أن خدمة وطنه تأتي في المقام الأول كهدف للترشح، مضيفا: “الانتخابات هي صورة زاهية للتنافس من أجل خدمة الكرة السعودية وأتشرف بمواصلة خدمة بلادي من خلال عزمي على الترشح لرئاسة مجلس اتحاد كرة القدم من أجل إحداث تغيير إيجابي للكرة السعودية”.

وأضاف المسحل: “لست غريباً عن الوسط الكروي وأجد اليوم أن الكرة السعودية بحاجة لجهود الجميع لتكون في القمة وبوجود الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة واهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة سيتجسد ذلك بإذن الله مع كافة المرشحين للرئاسة”.

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وتابع: “الجميع يتطلع لرد الدين لوطنه والإسهام في تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل يعزز من التواجد الأقوى للكرة السعودية وهذا منتهى التنافس الوطني الجميل فلا خاسر أبداً في هذا المعترك بل جميعنا لدينا الشغف لتقديم أي شيء للوطن العظيم”.

وحول برنامجه الانتخابي، قال المسحل: “سألتزم بكافة الأنظمة التي تحددها لجنة الانتخابات فيما يخص موعد إطلاق البرنامج الانتخابي ولا أستطيع اليوم إلا أن أقول إنني سعيد بخدمة وطني”.

وترأس اتحاد الكرة السعودي ما بين عامي 2018 و2019 ثلاثة رؤوساء هم عادل عزت وقصي الفواز وحالياً يرأسه لؤي السبيعي.