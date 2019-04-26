شكرا لقرائتكم خبر عن 21 صورة من حفل زفاف علي جبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل اللاعب علي جبر مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس. وحضر حفل الزفاف نجوم المنتخب الوطني و«بيراميدز» وعدد من نجوم الرياضة من النادى الأهلي والزمالك، وعدد من مسؤولي اتحاد الكرة. حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر حفل زفاف اللاعب علي جبر

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