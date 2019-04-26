صدام بين الهلال والتعاون في محيط الرعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

يحتدم الصراع الكروي التاريخي بين فريقي الهلال والتعاون اليوم على ملعب جامعة الملك سعود «محيط الرعب»، حين يتواجهان عند الساعة الـ7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، في لقاء دور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

يتطلع الزعيم المثقل بالأعباء البدنية جراء الاستحقاقات الكروية التي يخوضها (الدوري، كأس الملك، البطولة الآسيوية) إلى الوصول لنهائي الكأس أملا ورغبة في تحقيق اللقب التاسع في نسخته الـ43، بعد أن سجل الوصافة في 7 مناسبات منذ انطلاقة البطولة في 1957 واستمرت إلى 1990، قبل توقفها بسبب تغيير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين «الملك» لأندية الدرجة الممتازة، وقبل أن تعود للظهور مجددا موسم 2008. ويحدو الأمل فريق سكري القصيم لتكرار الوصول للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خسر النهائي أمام النصر في موسم 1990، حيث يسعى إلى استثمار حالة الحزن التي يعيشها الهلال بعد فقدان البطولة العربية أمام النجم الساحلي

بطاقة المباراة

الموعد:

19:00

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الملعب:

جامعة الملك سعود

الدور:

نصف نهائي كأس الملك

المتأهل

يلتقي الفائز من الاتحاد والنصر