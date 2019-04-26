سييرا يعيد الأنصاري للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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طلب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، التشيلي خوسيه سييرا، عودة المدافع الكويتي فهد الأنصاري إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بحثا عن التشكيلة المثالية التي تمكنه من العودة للتنافس على البطولات.

وأبدى اللاعب استعدادا كبيرا للعودة إلى جدة وارتداء شعار الاتحاد مجددا، حيث شكل قرار الإدارة بالاستغناء عنه صدمة كبيرة في بداية الموسم، بعد أن انضم للعميد في 2016 في عهد المدرب التشيلي نفسه وعلى سبيل الإعارة من القادسية الكويتي.

ويلعب الأنصاري (32 عاما) في الفيصلي السعودي من بداية الموسم بنظام الإعارة من ناديه الأصلي القادسية، ولمدة موسم واحد.