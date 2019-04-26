شكرا لقرائتكم 30 يونيو آخر مواعيد القيد الإفريقى للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن 30 يونيو هو آخر يوم لتقديم الفرق المشاركة فى البطولات الأفريقية للموسم المقبل سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية. Advertisements من المقرر أن يتم تقديم أسماء 3 فرق أصحاب المراكز الأولي بالدوري إلى جانب الفريق بطل كأس مصر ، على أن يشارك الأول و الثاني فى دورى الأبطال و المركز الثالث و بطل كأس مصر فى الكونفدرالية. يواجه اتحاد الكرة أزمة بسبب عدم تحديد الفريق الفائز بكأس مصر إلى جانب الفرق الثلاث أصحاب المراكز الأولى بالدوري.

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