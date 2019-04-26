شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: لا عقوبات بواقعة اعتداء لاعبى الزمالك على مصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن ان اللجنة لن تصدر أى عقوبات فى واقعة المشادة التى حدثت بين لاعبى الزمالك و أحد المصورين عقب إنتهاء مباراة بيراميدز التى شهدت هزيمة الزمالك بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 للدوري.
وأكد المصدر، أن التحقيق فى وقائع المشادات ليس من اختصاصات المسابقات وفي حالة رغبة المصور أو اللاعبين التقدم بشكوي فعليها اللجوء للجنة الإنضباط باتحاد الكرة للتحقيق فى الواقعة التى تستغرق عدة أيام .
وكانت مباراة الزمالك، قد هدت مشادة بين حارس مرمى الفريق ومصور بداعي تصوير الأخير لخناقة حارس الزمالك مع حكم المباراة النرويجي.
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