شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عبد الرسول لـ"سوبر كورة": لن أنسى دموع الجوهرى و"زهّقت" رابح ماجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام عبد الرسول نجم منتخب مصر الأسبق العديد من الكواليس وأسرار الخاصة بتجربته مع منتخب مصر خلال تصفيات مونديال 90، وكذلك الحادث المؤلم الذى تعرض له وحرمه من المشاركة فى كاس العالم وعلاقته بالراحل محمود الجوهري وغيره من التفاصيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام عبد الرسول لـ"سوبر كورة": لن أنسى دموع الجوهرى و"زهّقت" رابح ماجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.