شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يبدأ المشاركة فى تدريبات الأهلى تدريجياً غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلي، غدا السبت المشاركة تدريجياً فى التدريبات الجماعية، وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن إكرامى تعافى من إصابته بتمزق فى عضلة السمانة وسيبدأ تدريجيا المشاركة فى التدريبات الجماعية بداية من غدٍ السبت.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة بعد الفوز على المصرى أمس فى الدورى الممتاز.

ويبدأ الأهلي عصر غد، السبت، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية فى الجولة الـ31 للدورى الممتاز.