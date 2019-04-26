شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. اهداف الاهلى والمصرى.. وتألق صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلي فوزاً مهماً على المصرى البورسعيدى بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعهما مساء أمس، الخميس، باستاد المكس بالإسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ19 للدورى المصرى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي صالح جمعة فى الدقيقة 31 وعلى معلول في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 61 نقطة ويرتقى للمركز الثانى فى جدول المسابقة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدربـ63 نقطة ويأتي الزمالك ثالثاً بـ60 نقطة ، فيما توقف رصيد المصري عند 46 نقطة ويبقي في المركز الرابع.

انتفض الأهلي بهذا الفوز ليخرج من صدمة الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في الدوري الخميس الماضي ومن قبله الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا على "يد" فريق صن داونز الجنوب أفريقي ، وأحيا الاهلي بذلك حلم المنافسة على لقب الدوري.

لعب الاهلي مباراة المصري بتشكيل مكوّن من: على لطفي ، ياسر إبراهيم ، حمدي فتحي ، أيمن اشرف ، صالح جمعة، على معلول ، أحمد فتحي ، باسم علي ، جيرالدو ،أجاي ووليد آزارو.

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فيما ضم تشكيل المصرى كل من: أحمد مسعود ، كريم العراقي ، محمد جابر ، محمود حمد ، إيزي أيميكا، إسلام أبو سليمة ، إسلام عيسي ، فريد شوقي ، سعيدو سنبوري، عمر كمال عبد الواحد وأموتو أوستن.

هدف على معلول

هدف صالح جمعه