شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موقف محمد هانى من لقاء طلائع الجيش غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد هانى، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لفحص طبى غداً السبت لتحديد قدرته على اللحاق بمباراة الجيش المقبلة فى الدورى الممتاز.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، إن هانى أجرى أشعة على العضلة الأمامية، وكذلك سيخضع لفحص طبى غداً لتحديد إمكانية لحاقه بمباراة الجيش.
وأوضح أن الفحوصات المبدئية قبل مباراة المصرى الأخيرة أكدت صعوبة لحاقه بمباراة الطلائع الجيش، ولكن هناك فحصا أخيرا سيخضع له اللاعب غداً لتحديد موقفه بشكل عام من اللحاق بالمباراة.
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