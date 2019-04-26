شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يطمئن على نيدفيد بعد جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، اتصالاً هاتفياً اليوم، الجمعة، بكريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد فى ألمانيا حالياً.

وقال مدير الكرة، إن اللاعب أجرى عملية غضروف الركبة أمس، الخميس، بنجاح، وسيؤدى مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعى قبل العودة إلى القاهرة.

وأضاف عبد الحفيظ أن نيدفيد سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومى لحين انتظامه فى التدريبات الجماعية والمباريات.