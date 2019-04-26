المسابقات تطالب "مصور" خناقة الزمالك باللجوء للجنة الانضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن اللجنة لن تصدر أى عقوبات فى واقعة المشادة التى حدثت بين لاعبى الزمالك وأحد المصورين الصحفيين عقب انتهاء مباراة بيراميدز التى شهدت هزيمة الزمالك بهدف دون رد فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 للدورى. وأكد مسئولو لجنة المسابقات أن التحقيق فى وقائع المشادات ليس من اختصاص المسابقات، وفى حالة رغبة المصور أو اللاعبين التقدم بشكوى فعليهم اللجوء للجنة الانضباط باتحاد الكرة للتحقيق فى الواقعة التى تستغرق عدة أيام. وشهدت مباراة الزمالك مشادة بين حارس مرمى الفريق ومصور بداعى تصوير الأخير لخناقة حارس الزمالك مع حكم المباراة النرويجى.

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