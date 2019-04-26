شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود إلى القاهرة بعد أسبوع ويسافر ألمانيا مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن سعد سمير مدافع الفريق مستمر فى أداء برنامجه التأهيلى لمدة أسبوع آخر فى ألمانيا، موضحاً أن سعد سمير يؤدى برنامجه التأهيلى بشكل جيد، وأنه اطمأن عليه وعلى كافة تفاصيل برنامجه العلاجي.
وأضاف عبد الحفيظ أن سعد سيعود إلى القاهرة ببرنامج تأهيلى محدد وسيعود إلى ألمانيا مرة أخرى للفحص قبل العودة للملاعب فى نهاية برنامجه التأهيلى.
ويعانى سعد سمير من قطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى تعرض له أثناء مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقى.
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