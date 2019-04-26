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وليد سليمان يعلن جاهزيته للقاء الأهلى أمام طلائع الجيش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جاهزيته للمشاركة فى المباريات المقبلة للفريق بداية من مباراة طلائع الجيش.

وأكد الجهاز الطبى أن اللاعب أنهى الفحوصات الطبية والعلاج الطبيعى فى ألمانيا وأصبح جاهزا بنسبة 100% للمشاركة فى المباريات المقبلة بعد انتظامه فى التدريبات الجماعية مؤخرا، وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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