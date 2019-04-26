جماهير برشلونة تبدأ فى الاستيلاء على المدرجات قبل مواجهة ليفربول

كتب حسن العمدة

بدأت جماهير برشلونة في حجز مقاعدها مبكرًا في مباراة ليفربول على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جماهير برشلونة اشترت كل التذاكر المخصصة لها في مباراة الإياب أمام ليفربول خلال اليوم الأول من الطرح.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم بيع 1786 تذكرة لأعضاء برشلونة بقيمة 119 يورو، حيث كان مسموحًا لكل عضو أن يحجز 4 تذاكر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب، مطلع مايو المقبل على ملعب الكامب نو، قبل أن تلعب مواجهة الإياب في "أنفيلد" يوم 7 من نفس الشهر. وكان برشلونة قد...