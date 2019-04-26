الارشيف / اخبار الرياضه

القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص

علمت «التحرير» كواليس مشادة معلق مباريات الناشئين في قناة النادي الأهلي مع نجوم الزمالك الذين حضروا مباراة القمة لشباب القطبين من مواليد 99، والتي أقيمت، مساء الخميس، بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات دوري الجمهورية مواليد 99. وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن مشادة جمعت بين معلق قناة النادي الأهلي وسعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عقب انتهاء اللقاء، بسبب قيام الأخير بتصوير لقطات احتفال لاعبي الزمالك بالفوز، إذ حاول المعلق منعه من التصوير داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب حقوق نقل المباريات لقناة الأهلي.

Advertisements

ورد عليه لطفي بأنه ليس من حقه كمعلق أن يمنع التصوير، وأن أمن النادي فقط هو من لديه السلطة للقيام بذلك، ليرد معلق قناة الأهلي بأنه يستطيع منعه هو والفريق من مغادرة النادي، في وجود الكابتن فتحي مبروك، وأمين عرابي، اللذان اندهشا مما يفعله، محاولين السيطرة على الموقف وتهدئه الأخير، لكنه خلع معطفه وحاول

ورد عليه لطفي بأنه ليس من حقه كمعلق أن يمنع التصوير، وأن أمن النادي فقط هو من لديه السلطة للقيام بذلك، ليرد معلق قناة الأهلي بأنه يستطيع منعه هو والفريق من مغادرة النادي، في وجود الكابتن فتحي مبروك، وأمين عرابي، اللذان اندهشا مما يفعله، محاولين السيطرة على الموقف وتهدئه الأخير، لكنه خلع معطفه وحاول الاعتداء على نادر السيد، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق، إذ حضر المباراة لمشاهدة نجله الذي يلعب في صفوف الفارس الأبيض، بعد حديث جمعهما قال خاله السيد: «أنت دخلك إيه بالتصوير وحقوق النادي؟ فيه أمن هو اللى يقرر وهو اللى يمنع»، ليرد عليه معلق الأهلي: «أنت إيه دخلك ومين اللى دخلك الملعب.. أنا مش هخرجكم»، ثم استدعى الأمن لاحتجازهم.

وتدخل فتحي مبروك، وعنف المعلق على ما بدر منه بحق نجوم الزمالك غانم سلطان، ونادر السيد، وحسن بصري، ووحيد كامل.

لا يوجد المزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا