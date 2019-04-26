انت الان تتابع القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص
علمت «التحرير» كواليس مشادة معلق مباريات الناشئين في قناة النادي الأهلي مع نجوم الزمالك الذين حضروا مباراة القمة لشباب القطبين من مواليد 99، والتي أقيمت، مساء الخميس، بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات دوري الجمهورية مواليد 99. وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن مشادة جمعت بين معلق قناة النادي الأهلي وسعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عقب انتهاء اللقاء، بسبب قيام الأخير بتصوير لقطات احتفال لاعبي الزمالك بالفوز، إذ حاول المعلق منعه من التصوير داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب حقوق نقل المباريات لقناة الأهلي.
ورد عليه لطفي بأنه ليس من حقه كمعلق أن يمنع التصوير، وأن أمن النادي فقط هو من لديه السلطة للقيام بذلك، ليرد معلق قناة الأهلي بأنه يستطيع منعه هو والفريق من مغادرة النادي، في وجود الكابتن فتحي مبروك، وأمين عرابي، اللذان اندهشا مما يفعله، محاولين السيطرة على الموقف وتهدئه الأخير، لكنه خلع معطفه وحاول
وتدخل فتحي مبروك، وعنف المعلق على ما بدر منه بحق نجوم الزمالك غانم سلطان، ونادر السيد، وحسن بصري، ووحيد كامل.
لا يوجد المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.