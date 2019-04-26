القصة الكاملة لـ«خناقة» معلق «الأهلي» ونجوم الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ ص

علمت «التحرير» كواليس مشادة معلق مباريات الناشئين في قناة النادي الأهلي مع نجوم الزمالك الذين حضروا مباراة القمة لشباب القطبين من مواليد 99، والتي أقيمت، مساء الخميس، بفرع النادي الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات دوري الجمهورية مواليد 99. وأكد مصدر داخل القلعة البيضاء أن مشادة جمعت بين معلق قناة النادي الأهلي وسعيد لطفي، لاعب الزمالك السابق، عقب انتهاء اللقاء، بسبب قيام الأخير بتصوير لقطات احتفال لاعبي الزمالك بالفوز، إذ حاول المعلق منعه من التصوير داخل جدران القلعة الحمراء، بسبب حقوق نقل المباريات لقناة الأهلي.

Advertisements

ورد عليه لطفي بأنه ليس من حقه كمعلق أن يمنع التصوير، وأن أمن النادي فقط هو من لديه السلطة للقيام بذلك، ليرد معلق قناة الأهلي بأنه يستطيع منعه هو والفريق من مغادرة النادي، في وجود الكابتن فتحي مبروك، وأمين عرابي، اللذان اندهشا مما يفعله، محاولين السيطرة على الموقف وتهدئه الأخير، لكنه خلع معطفه وحاول