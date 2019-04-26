انت الان تتابع القيعي: إهدار الفرص السهلة أصبح ظاهرة غريبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

عدلي القيعي

يرى عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم، مساء الخميس، على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين دون رد، سجلهما صالح جمعة وعلي معلول، هو الأهم للفريق الأحمر في هذا التوقيت المهم من الموسم. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن المرحلة الراهنة هي الأصعب في هذا الموسم، وأن تحقيق الفوز على منافس قوي مثل المصري البورسعيدي أمر في غاية الأهمية في مسيرة الفريق الأحمر.

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وشدد على أن الحسابات كانت ستتغير في حالة عدم تمكن الفريق من تحقيق الفوز، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد احتراما لجدول المباريات حتى نهاية المسابقة من اتحاد الكرة، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة في هذا التوقيت الصعب. وعن إهدار لاعبي الأهلي للفرص المحققة، قال: «هذا الأمر أصبح ظاهرة، ويشير