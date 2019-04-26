انت الان تتابع نجم مانشستر سيتي: نحن مثل «الحيوانات» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
مانشستر سيتي
قال فرناندينيو، لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه أظهر أنه يستطيع المنافسة مثل "الحيوانات" هذا الموسم، للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". واستعاد سيتي الصدارة متقدمًا بنقطة على ليفربول بعد انتصاره 2-0 على مستضيفه مانشستر يونايتد، ويمكن أن يصبح أول فريق يحافظ على لقب الدوري في موسمين متتاليين بعد غريمه في أولد ترافورد في 2009، وسيضمن سيتي لقبه الرابع في الدوري خلال آخر ثمانية مواسم لو انتصر في آخر ثلاث مباريات، وقال فرناندينيو إن فريقه أظهر ضد يونايتد رغبته في النجاح.
ويؤمن فرناندينيو أن الصراع سيستمر حتى النهاية، قائلا: "أظهرنا رغبتنا في المنافسة على كل كرة مثل الحيوانات. أعتقد أنها روح فريق يريد التتويج باللقب. لو نظرنا إلى يناير، كان يمكن لليفربول التقدم بعشر نقاط بعد مواجهتنا، لكننا لم نرد حدوث ذلك، فقلصنا الفارق إلى أربع نقاط، والآن نتفوق بنقطة واحدة، وهذه هي
ويؤمن فرناندينيو أن الصراع سيستمر حتى النهاية، قائلا: "أظهرنا رغبتنا في المنافسة على كل كرة مثل الحيوانات. أعتقد أنها روح فريق يريد التتويج باللقب. لو نظرنا إلى يناير، كان يمكن لليفربول التقدم بعشر نقاط بعد مواجهتنا، لكننا لم نرد حدوث ذلك، فقلصنا الفارق إلى أربع نقاط، والآن نتفوق بنقطة واحدة، وهذه هي طريقة حسم الدوري الممتاز، وأتمنى أن نقوم بعملنا والفوز بالمباريات الثلاث والتتويج".
وأضاف فرناندينيو الذي من المحتمل أن يغيب عن لقاء بيرنلي يوم الأحد، بسبب إصابة في الركبة: "المواجهة صعبة دائما، لديه أسلوب مميز في اللعب ومواجهته على أرضه ليست سهلة. بيرنلي تعادل مع تشيلسي يوم الإثنين الماضي، ويجب علينا التعافي سريعا وأن نكون جاهزين. ستكون مباراة مهمة جدا وصعبة جدا لنا".
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