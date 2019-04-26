ليفربول يستهدف خطف الصدارة أمام هيدرسفيلد

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يبحث ليفربول عن استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، من مانشستر سيتي ولو مؤقتا، وذلك عندما يستقبل هيدرسفيلد متذيل جدول الترتيب

يستقبل ليفربول، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ملعب الأنفيلد، نظيره هيدرسفيلد تاون ضمن مباريات الجولة رقم 36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019. ويحتل الريدز بقيادة يورجين كلوب المركز الثاني برصيد 88 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 27 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة مواجهة وحيدة، بينما يتذيل هيدرسفيلد بقيادة مدربه يان سيورت، جدول الترتيب برصيد 14 نقطة جمعها من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 27 مواجهة أخرى.

المواجهات المباشرة لم يخسر ليفربول في آخر 13 مواجهة أمام هيدرسفيلد، منذ الخسارة بهدف نظيف منذ 60 عامًا، ومن بعدها حقق الريدز 10 انتصارات و3 تعادلات. ولم يسجل هيدرسفيلد في شباك ليفربول في آخر 8 مباريات، وكان آخر هدف سجله هيدرسفيلد في التعادل 1-1 على ملعب الأنفيلد في دوري الدرجة الثانية في شهر أبريل



المواجهات المباشرة

لم يخسر ليفربول في آخر 13 مواجهة أمام هيدرسفيلد، منذ الخسارة بهدف نظيف منذ 60 عامًا، ومن بعدها حقق الريدز 10 انتصارات و3 تعادلات. المواجهات المباشرةلم يخسر ليفربول في آخر 13 مواجهة أمام هيدرسفيلد، منذ الخسارة بهدف نظيف منذ 60 عامًا، ومن بعدها حقق الريدز 10 انتصارات و3 تعادلات. ولم يسجل هيدرسفيلد في شباك ليفربول في آخر 8 مباريات، وكان آخر هدف سجله هيدرسفيلد في التعادل 1-1 على ملعب الأنفيلد في دوري الدرجة الثانية في شهر أبريل من عام 1962. ليفربول ليفربول يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز في 10 مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ أن حقق الانتصار في 11 مباراة متتالية، تحت قيادة المدرب الإسباني رافا بينيتز، من شهر مارس وحتى شهر مايو في عام 2006. ونجح ليفربول في جمع 88 نقطة هذا الموسم وهو رقم قياسي للريدز في موسم واحد، وكان أكبر عدد من النقاط جمعه فريق في موسم واحد وحل في المركز الثاني هو مانشستر يونايتد بـ89 نقطة في موسم 2011- 2012، وخسر اليونايتد اللقب حينها لصالح مانشستر سيتي بفارق الأهداف. ولم يخسر ليفربول في آخر 38 مباراة في الدوري على ملعب الأنفيلد، وهو ثاني أطول رقم قياسي في تاريخ الدوري خلف تشيلسي بـ86 مباراة متتالية. وفي حال فاز ليفربول اليوم، فسيحصد النقطة رقم 50 في الدوري على ملعبه في موسم واحد بالبريميرليج للمرة الأولى في تاريخه. Advertisements ويعد ليفربول أكثر فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم تسجيلا للأهداف من الركلات الركنية، بواقع 13 هدفًا. وصنع ترينت ألكسندر أرنولد الهدف رقم 10 له في الدوري هذا الموسم في مباراة كارديف سيتي في الجولة الماضية، وبشكل عام صنع أرنولد 7 أهداف في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري. وسجل النجم السنغالي ساديو ماني 9 أهداف في آخر 8 مباريات خاضها في الدوري على ملعب الأنفيلد. هيدرسفيلد

حصد هيدرسفيلد 4 نقاط فقط في آخر 22 جولة في الدوري، ويخشى اليوم معادلة رقمه القياسي السلبي السابق بالخسارة في 8 مباريات متتالية في الدوري، والذي حققه في الفترة ما بين شهر ديسمبر من عام 2018، ويناير من عام 2019. هيدرسفيلدحصد هيدرسفيلد 4 نقاط فقط في آخر 22 جولة في الدوري، ويخشى اليوم معادلة رقمه القياسي السلبي السابق بالخسارة في 8 مباريات متتالية في الدوري، والذي حققه في الفترة ما بين شهر ديسمبر من عام 2018، ويناير من عام 2019. ويخشى هيدرسفيلد أيضًا اليوم، التعرض للهزيمة السابعة على التوالي في الدوري خارج أرضه، للمرة الأولى منذ أن خسر 8 مباريات متتالية بين شهري أكتوبر وديسمبر من عام 1955. واهتزت شباك هيدرسفيلد بـ16 هدفًا في آخر 5 مباريات في الدوري، وخسر الفريق 11 مباراة من إجمالي 12 لقاءً خاضها تحت قيادة المدرب يان سيورت. وتعرض هيدرسفيلد لـ27 هزيمة هذا الموسم، ويبتعد الفريق بهزيمتين عن معادلة الرقم القياسي لأكثر فرق البريميرليج تعرضًا للهزيمة في موسم واحد عبر كل من إسبويتش وسندرلاند وديربي بـ29 هزيمة. وخسر هيدرسفيلد كل المباريات العشر التي خاضها أمام الستة الكبار هذا الموسم في الدوري، بمجموع اللقاءات 30-3. وخسر جونينيو باكونا، لاعب هيدرسفيلد، كل المباريات الـ15 التي لعبها أساسيا في الدوري هذا الموسم. تصريحات مدرب ليفربول "يورجين كلوب"

"الأمر واضح الآن، نحن نبتعد عن مانشستر سيتي بنقطة واحدة، وفي حال حققنا الفوز في المباراتين المقبلتين، فستحسم الأمور في الجولة الأخيرة، وهو أمر خاص للغاية، فلا نلعب كي نكون أبطالا فقط، نعم، هذا هدفنا وفريقنا قريب للغاية من ذلك، ولا نزال نملك الفرصة وسنرى ماذا سيحدث، ولكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، الأمر جيد أننا ننافس بقوة، خاصة أننا في العام الماضي ابتعدنا عن المتصدر بـ25 نقطة". تصريحات مدرب ليفربول "يورجين كلوب""الأمر واضح الآن، نحن نبتعد عن مانشستر سيتي بنقطة واحدة، وفي حال حققنا الفوز في المباراتين المقبلتين، فستحسم الأمور في الجولة الأخيرة، وهو أمر خاص للغاية، فلا نلعب كي نكون أبطالا فقط، نعم، هذا هدفنا وفريقنا قريب للغاية من ذلك، ولا نزال نملك الفرصة وسنرى ماذا سيحدث، ولكن هذه هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، الأمر جيد أننا ننافس بقوة، خاصة أننا في العام الماضي ابتعدنا عن المتصدر بـ25 نقطة".

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