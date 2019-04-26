وادي دجلة يخرج من عنق الزجاجة بفضل الدراويش

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٢٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

وادي دجلة

قال محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، إن مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز، كانت بمثابة عنق زجاجة لفريقه، الذي نجح في الانتصار بثلاثية نظيفة، وسجل ثلاثية وادي دجلة كل من حسام عرفات "هدفين" في الدقيقتين 14 و24، والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 65، وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني، تاكيس جونياس، إلى 34 نقطة، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي، بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير يانيفسكي، عند 37 نقطة في المركز السابع.

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وأوضح حارس مرمى وادي دجلة: "خضنا اللقاء بهدف الفوز منذ الدقيقة الأولى، وذلك من أجل تأمين موقفنا في الدوري الممتاز، وتمكنت بعض الأندية من تخطينا في جدول المسابقة، ووضع ذلك علينا بعض الضغوطات، بضرورة الفوز على الإسماعيلي، الذي تمكنا من دراسته بشكل جيد". وتابع محمد عبد المنصف: "قدمنا مباراة مميزة أمامه،