الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجرى مساء اليوم الجمعة الموافق 26-4-2019 مباريات هامة في الدوريات العربية والعالمية حيث يواجه نادي الهلال السعودي نادي التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال ، فيما يواجه ليفربول الانجليزي بقيادة النجم محمد صلاح فريق هدرسفيلد في الدوري الانجليزي. وفيما يلي أبرز المباريات العالمية اليوم الجمعة 26 أبريل: دوري أبطال أفريقيا

22:00 الوداد الرياضي – المغرب ضد ماميلودي صن داونز – جنوب أفريقيا نصف النهائي الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019

22:00 ليفربول ضد هيديرسفيلد تاون الأسبوع: 36 الدوري الألماني

21:30 أوجسبورج ضد باير ليفركوزن الدوري الفرنسي Advertisements 21:45 بوردو ضد ليون الدوري البرتغالي الممتاز

22:30 ريو آفي ضد بورتو دوري الدرجة الاولى البلجيكي 21:30 رويال انتويرب ضد ستاندر دو لياج البطولة + التأهل لدوري ابطال أوروبا وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة ليفربول وهدرسفيلد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/587569 مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في كأس خادم الحرمين للأبطال

https://www.alweeam.com.sa/587566

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الجمعة والبث المباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.