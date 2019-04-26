«نيمار» يصدم سان جيرمان ويتجه للسيتي!

جدة - عمرو شويل قرر​ لاعب ​باريس سان جيرمان​، الدولي البرازيلي ​نيمار، الرحيل عن بطل فرنسا والانتقال الى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل مثلما فعل مع برشلونة من قبل.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نيمار يرغب في الانتقال إلى ​الدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى مان سيتي ​وتحت قيادة بيب غوارديولا.

وارتبط نيمار بالانتقال الى ​ريال مدريد​، ولكن اللاعب البرازيلي على وشك توجيه صدمة للفريق المدريدي بعد رغبته في الانتقال إلى السيتي في صفقة ستكون من دون أدنى شك كبيرة ومدوية.