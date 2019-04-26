الان تتابع «نيمار» يصدم سان جيرمان ويتجه للسيتي! والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر لاعب باريس سان جيرمان، الدولي البرازيلي نيمار، الرحيل عن بطل فرنسا والانتقال الى مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي المقبل مثلما فعل مع برشلونة من قبل.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن نيمار يرغب في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى مان سيتي وتحت قيادة بيب غوارديولا.
وارتبط نيمار بالانتقال الى ريال مدريد، ولكن اللاعب البرازيلي على وشك توجيه صدمة للفريق المدريدي بعد رغبته في الانتقال إلى السيتي في صفقة ستكون من دون أدنى شك كبيرة ومدوية.
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