شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل..لماذا اختلف أداء المصري أمام الأهلي عن مباراة الزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عاد الأهلي للانتصارات مرة أخرى بعد هزيمته الأخيرة أمام بيراميدز، وحقق الفوز على المصري بهدفين دون رد، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 61 نقطة من 27 مباراة في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر، الذي لعب مباراتين أكثر، وتوقف رصيد المصري عند 46 نقطة في المركز الرابع.

بدأ لاسارتي اللقاء بالرسم التكتيكي المعتاد للأهلي 4-2-3-1 على لطفي في حراسة المرمى، وعلى اليمين باسم على وعلى اليسار على معلول، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف قلبي دفاع، وفي الوسط أحمد فتحي وحمدي فتحي، وأمامهم صالح جمعة في الوسط، وعلى اليمين جيرالدو وعلى اليسار أجايي، وفي الأمام وليد أزارو.



تحليل مباراة الأهلي والمصري

تحليل مباراة الأهلي والمصري

تحليل مباراة الأهلي والمصري

تحليل مباراة الأهلي والمصري

تحليل مباراة الأهلي والمصري

تحليل مباراة الأهلي والمصري

بينما إيهاب جلال بدأ اللقاء بالرسم التكتيكي 4-2-3-1 مسعود في حراسة المرمي وعلى اليمين كريم العراقي وعلى اليسار عمر كمال عبدالواحد وقلبي دفاع اسلام ابو سليمة ومحمود حمد وفي الوسط الملعب فريد شوقي وايزي ايميكا وأمامه الثلاثي سعيدو سمبوريه في الوسط وعلى اليمين محمد جابر وعلى اليسار اسلام عيسي وفي الأمام اوستن ماماتشي.منذ أيام فاز المصري على الزمالك، وتفوق إيهاب جلال على وسط ملعب الزمالك، وأمام الأهلي فقد إيهاب جلال وسط الملعب على الرغم من عودة سعيدو سمبورية، للخلف لتتحول الخطة دفاعيًا إلى 4-3-2-1.الزمالك يمتلك خط وسط قوي، و«جلال» أراد استغلال غياب فرجاني ساسي، لذا تفوق المصري بشكل واضح، بالإضافة إلى أن أجنحة الزمالك لم تؤدي بشكل جيد، لذا سيطر المصري وفاز بسهولة.وأمام الأهلي ركز إيهاب جلال على أطراف الملعب نظرًا لقوة أجنحة الأهلي، لكن ذلك جعله يفقد العمق بشكل واضح، خاصة خلف إسلام أبوسليمة.ثغرة العمق الدفاعي خلقت خطورة كبيرة على مرمى المصري، أولها من انفراد أهدره أزارو كالمعتاد لكن في الكرة الثانية استطاع صالح جمعة التسجيل.جلال أجري تغييرًا سريعًا بعد نصف ساعة بخروج إسلام أبوسليمة، وأدخل المهاجم محمود وادي، ليعدل من تكتيكه ليعود سعيدو سمبوريه من مركز الوسط المهاجم إلى مركز قلب الدفاع.سمبورية لم يجيد في الناحية الدفاعية، وإذا كان أجايي خصيصًا في مستواه كان من الممكن أن تنتهي المباراة بنتيجة كبيرة، خاصة أن سمبورية دائمًا كان متأخرًا في العودة للخلف وفي الرقابة.مع بداية الشوط الثاني تحسن المصري نسبيًا وسدد أول كرة على المرمي في الدقيقة 54 من عمر المباراة، لم يختلف الحال كثيرًا في الشوط الثاني وحاول جلال تنشيط الناحية الهجومية للمصري واشرك احمد ياسر بدلا من محمد جابر خليفة لكن بعد التغيير مباشرة تحصل أزارو على ركلة جزاء سجلها معلول لتصعب المهمة على المصري.تغييرات لاسارتي كانت تقليدية ومعتادة بنزول رمضان بدلا من جيرالدو لكن يؤخذ عليه ترك أجاي في الملعب الذي وضح بشدة أنه يعاني من ارهاق كبير وليس في مستواه بل وكاد أن يتسبب في هدف تقليص الفارق لولا تألق على فتحي.[image:8:center]تغييره الثاني كان بنزول صلاح محسن بدلا من أزارو، محسن يغيب منذ أكثر من 60 يوم عن الملاعب وهو تغيير جيد أملًا في الاعتماد على صلاح محسن الذي يلعب في الاهلي منذ موسم حتي الان ولم يقدم المستوي المأمول والتغيير الثالث كان بنزول رامي ربيعة في مركز الظهير الأيمن بدلًا من باسم على.حمدي فتحي أدي مباراة ممتازة في المجمل وكان حلقة وصل أعادت لوسط الأهلي السيطرة ومن المنطقي خلال مباريات الأهلي المقبلة مشاركة حمدي فتحي كأساسي والسولية بجواره.