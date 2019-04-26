شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يغرم لاعبي الزمالك المعتدين على مصور «المصري اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فرض عقوبات على لاعبي وأعضاء الجهاز الذي اعتدوا على الزميل عبدالرحمن جمال، المصور بـ«المصري اليوم».

وقال «منصور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»، إنه تقرر تغريم كل لاعب شارك في الاعتداء على «جمال» 150 ألف جنيه، وخصم شهرين من راتب طبيب الفريق، والإداريين.

وكانت نيابة مدينة نصر في القاهرة، اطلعت على تسجيلات الفيديو التي توضح الاعتداء على الزميل عبدالرحمن جمال، وأحد أفراد قوات الأمن الذي كان مكلفًا بحماية طاقم تحكيم مبارة الزمالك وبيراميدز، الثلاثاء الماضى، على يد عدد من لاعبى وإداريى نادى الزمالك، وتأكدت من الواقعة المسجلة بالصوت والصورة.

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وتسلّمت النيابة محضر تحريات الشرطة التي أدانت لاعبين بالزمالك وطبيب وإداري الفريق، ونسبت إليهم تهم التعدى اللفظى والبدنى على المصور وفرد الأمن، ومن المقرر أن تستدعى المتورطين للاستماع إلى أقوالهم، عقب إدانتهم في تحريات المباحث وأقوال عدد من شهود العيان، فضلًا عن ثبوت الواقعة بالصوت والصورة من خلال الفيديوهات التي تم تفريغها وضمها إلى أحراز القضية.

واستمعت النيابة لشاهدى الإثبات في التحقيقات، اللذين أكدا هجوم لاعبى الزمالك وعامل غرفة الملابس وإداريى النادى على المجنى عليه عقب مشاهدتهم له يصور واقعة اعتدائهم بالضرب على أحد أفراد قوات الأمن الذي كان متواجدًا في أرض الملعب عقب انتهاء المباراة.

واستمعت النيابة لأقوال الزميل «جمال»، الذي أكد أنّه تعرّض للضرب وسرقة هاتفه من قبل لاعبى وإداريى الزمالك، حين حاول توثيق اعتدائهم بالصوت والصورة على فرد الأمن.