شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مرتضى منصور يفتح النار على شوبير ومدحت شلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه تقدم بمذكرة إلى وزير الشباب والرياضة لعزل أحمد شوبير من منصبه نائبًا لرئيس اتحاد الكرة، ومذكرة أيضًا إلى لجنة الانضباط لأسباب سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وهاجم «منصور» الإعلامي مدحت شلبي، بعد التعبيرات التي أطلقها خلال مباراة بيراميدز بعد إحراز على جبر هدفًا في شباك الزمالك، والتي اعتبر رئيس الزمالك أنها تتضمن إيحاءات جنسية، لا تليق بأن تصدر عن معلق في التلفزيون المصري، وطالب بإيقاف «شلبي» نهائيًا بعدما الأنباء التي ترددت عن إيقافه عن التعليق فقط.