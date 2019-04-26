شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن التشكيل الجديد للجهاز المعاون لـ«يانوفيسكي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، المشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل الجهاز الفني المعاون للجهاز الفني بقيادة سيدومير يانوفيسكي.

ويضم الجهاز كل من محمود جابر، مدرب عام، وعطية صابر، مدرب مساعد، وصبرى المنياوي، مديرًا للكرة، مع استمرار سعفان الصغير في منصب مدرب حراس المرمى.

يذكر أن الثنائي أحمد قناوي ومحمد محسن أبوجريشة قد تقدما باستقالتهما، وعقب إجتماع مجلس إدارة النادي تمت الموافقة على قبول اعتذار الثنائي مع تقديم الشكر على المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية.

وخسر الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ أمام وادي دجلة، أمس الخميس، حيث يحتل الدراويش حاليا المركز السابع في ترتيب جدول الدوري بـ37 نقطة.