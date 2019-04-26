آل الشيخ يقدم عرضا لعماد النحاس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض

وجه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ عرضا لعماد النحاس لاعب الأهلي السابق، المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب المصري، لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين الكبار في أوروبا.

وقال مالك نادي بيراميدز المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: عماد النحاس مدرب كبير وللمرة الثانية أقول.. آخر الموسم إذا أراد معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيسا للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي.

وسارع نادي المقاولون في تجديد عقد النحاس قبل أيام.