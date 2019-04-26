السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض
وجه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ عرضا لعماد النحاس لاعب الأهلي السابق، المدير الفني الحالي لنادي المقاولون العرب المصري، لقضاء فترة معايشة مع أحد المدربين الكبار في أوروبا.
وقال مالك نادي بيراميدز المصري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: عماد النحاس مدرب كبير وللمرة الثانية أقول.. آخر الموسم إذا أراد معايشة مع مدرب عالمي بصفتي رئيسا للاتحاد العربي أنا جاهز ويتواصل معي.
وسارع نادي المقاولون في تجديد عقد النحاس قبل أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يقدم عرضا لعماد النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.