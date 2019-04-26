صلاح خارج تشكيلة الموسم في إنجلترا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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خرج نجم المنتخب المصري محمد صلاح من تشكيلة العام في إنجلترا التي أعلنتها رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم أمس، وهيمن عليها لاعبو مانشستر سيتي وليفربول.

وبات باول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، هو الوحيد من خارج الناديين في التشكيل الأساسي، وضم الفريق ستة لاعبين من مانشستر سيتي وهم إيدرسون، وايميريك لابورتي، وبرناردو سيلفا، وفرناندينيو، وسيرخيو أجويرو، ورحيم ستيرلينج، بينما ضم الفريق أربعة لاعبين من ليفربول هم أندرو روبرتسون، وترينت - ألكسندرأرنولد، وفيرجيل فان دايك، وساديو ماني.