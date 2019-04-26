غياب جماهيري نصراوي في الجوهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _جدة

فيما نفدت التذاكر الخاصة بجماهير الاتحاد «الأفراد» في الجوهرة المشعة أمس، توقعت مصادر ألا يتجاوز جمهور النصر 10 آلاف خلال مواجهته أمام الاتحاد غدا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وكشفت آخر إحصائية لأعداد الجماهير، والتي نشرها الموقع المخصص ببيع التذاكر، عن بيع 5 آلاف تذكرة لجمهور النصر حتى عصر أمس، مقابل 24 ألف تذكرة لجمهور الاتحاد، حيث نفدت تذاكر مدرجات الواجهة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والمخصصة للأفراد بالكامل، وبقيت أعداد كبيرة من التذاكر المخصصة للعائلات، وكذلك من التذاكر الخاصة بالنصر.

ويحل النصر ضيفا على الاتحاد مساء غد على ملعب «الجوهرة المشعة» في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.