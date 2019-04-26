شكرا لقرائتكم صراع مصرى خالص على لقب بطولة الجونة للرجال والسيدات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة مباريات الدور النهائي ببطولة الجونة الدولية المفتوحة لمنافسات الإسكواش، حيث ضمنت مصر لقب الرجال والسيدات بعد تأهل الرباعي المصري علي فرج المصنف الأول عالميا وكريم عبد الجواد المصنف السادس، في منافسات الرجال بينما تأهلت رنيم الوليلي المصنفة الأولى ونوران جوهر المصنفة السابعة إلى الدور النهائي.

وشهدت البطولة مفاجآت مدوية بخروج نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا ونور الطيب المصنفة الثالثة ومحمد الشوربجي المصنف الثاني من الدور ربع النهائي من البطولة.

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وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش .

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف الحادي عشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.