شكرا لقرائتكم مهلة أخيرة لـ محمود متولى فى الإسماعيلى لحسم أزمة تجديد عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولى النادى الإسماعيلى، منح محمود متولى مدافع الفريق مهلة أخيرة لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن قلعة الدراويش فى ظل نهاية عقده مع الفريق الأصفر بنهاية الموسم المقبل لاسيما بعد أن باءت كل محاولات المسئولين فى النادى لتجديد عقد اللاعب بالفشل .

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ومازال محمود متولى، يرفض فكرة تمديد تعاقده مع الإسماعيلى ولكنه يخشى من تكرار سيناريو زميله كريم بامبو جناح الفريق الذى دفع ثمن رفضه تمديد تعاقده بإعلان مجلس الإدارة تجميده لنهاية الموسم ومنع المدير الفنى للفريق من إشراكه فى المباريات وهى القرارات التى يخشى متولى من تعرضه لها خوفاً من فقدان جاهزيته الفنية والبدنية وبالتالى ضياع فرصة إنتقاله للأندية الكبيرة .

يشار إلى أن النادى الإسماعيلى قد قدم عرضاً لمحمود متولى لتمديد تعاقده مقابل منحه مليون و400 ألف جنيه فى الموسم كفئة أولى فى النادى ولكن اللاعب يملك عروض مغرية تفوق هذا العرض بكثير الأمر الذى دفعه لرفض التوقيع على العقد الجديد .