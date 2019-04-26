شكرا لقرائتكم الأهلى يطمئن على كريم نيدفيد فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق المتواجد في ألمانيا حاليا أجرى عملية غضروف الركبة أمس الخميس بنجاح، وسيؤدي مرحلة أولى من التأهيل والعلاج الطبيعي قبل العودة إلى القاهرة.
وقال عبد الحفيظ، إنه أجرى اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة بكريم نيدفيد للاطمئنان عليه، مؤكدا أن اللاعب سيعود إلى القاهرة ببرنامج محدد بشكل يومي لحين انتظامه في التدريبات الجماعية والمباريات.
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