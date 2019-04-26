شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب موافقة اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسئولو نادي الزمالك، ينتظرون رد اتحاد الكرة على طلب تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المقرر له الأربعاء المقبل، حتى يستعد لمواجهة العودة أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور قبل نهائى الكونفدرالية والمقرر لها الخامس من مايو المقبل بتونس .

يشار إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد أكد أنه تحدث مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة ، لتأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإنتاج الحربي في الدوري، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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وتابع رئيس نادي الزمالك: "طالبنا من اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الإنتاج الحربي، نظراً لضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، وخوض مواجهة العودة، أمام النجم الساحلي في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية".

وقال منصور: "أعلم مدى اهتمام اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، خاصة وأن الزمالك الفريق الوحيد الذي يمثل مصر في البطولات الإفريقية حالياً".