شكرا لقرائتكم الزمالك والانتاج.. الجبلاية تخاطب 8 دول أوربية لتعيين حكام للمباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، خطابات إلى 8 اتحادات أوربية، لترشيح طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي المقرر لها يوم 1 مايو المقبل في الدورى.

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وكان الزمالك، قد طلب تعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة المقبلة فى الدورى، إلا أنه لم يرسل مبلغ 25 ألف دولار قيمة استقدام الطاقم الأجنبي، ووافق اتحاد الكرة على مخاطبة اتحادات أوروبا لترشيح طاقم أجنبي لإدارة اللقاء لحين إرسال الزمالك المقابل المادي المطلوب.

يشار إلى أن الزمالك، كان قد أعلن إقامة مبارياته المقبلة فى الدورى بحكام أجانب.